Перспективный дебют: Середа и Сербин вошли в топ-6 по синхронным прыжкам на Олимпиаде

Украина стала шестой в едином синхронном виде прыжков в воду на Олимпийских играх в Токио 26 июля.

Источник: Суспільне

Детали: Сборная Украины по прыжкам в воду за квалификационный период на Олимпийских играх-2020 получила шесть лицензий: пять в личных прыжках, одну – в синхронных. Две из них получил 15-летний Алексей Середа – кроме синхронных прыжков, он будет соревноваться в прыжках с 10-метровой вышки.

В синхронных прыжках Алексей Середа соревновался в паре с 19-летним Олегом Сербиным. В этой дисциплине они должні біли одновременно прыгать с 10-метровой вышки в воду, прыжок оценивали судьи.

Соревнования в синхронных прыжках начались сразу с финала, куда прошли восемь сборных. Среди них – и Украина.

Формат соревнований предусматривал выполнение каждой сборной шести прыжков. В зависимости от сложности прыжка, а также входа в воду, спортсмены получали оценки.

Среди участников соревнований Украина и хозяева соревнований Япония имели легкую программу прыжков. Это означало, что Середе и Сербину нужно было безошибочно выполнить свою программу, чтобы опередить других соперников со сложными прыжками.

Главными соперниками Украины за медали были команды Китая, а также представители ОКР и Великобритании, которые разделили между собой подиум на чемпионате мира по водным видам спорта. Украина на том турнире финишировала четвертой, причем выступили именно Середа и Сербин.

Алексей Середа и Олег Сербин должны были ачинать четвертыми в синхронных прыжках. После первой попытки украинцы шли последними, но перед окончанием первой половины программы прыжков Середа и Сербин поднялись на шестое место – способствовал этому результат третьего прыжка, сложностью 3.2, за который они получили 80.64 балла.

После четвертого прыжка украинцам удалось подняться на пятое место. Но рассчитывать на медали в дальнейшем было трудно: сложность прыжков Середы и Сербина была не самой высокой среди соперников.

Перед последним прыжком Украина поднялась на четвертое место! Однако расстояние от представителей ОКР составляло около 22 баллов, и преодолеть его было трудно. А удержать четвертое место было непросто: представители Канады выполнили последний прыжок на 80.64 балла.

В итоге Украина пропустила вперед и Канаду, и Мексику. И заняла шестое место.

Олимпийскими чемпионами по прыжкам в воду стали британцы. За последний прыжок они получили 101 балл, хотя перед заключительной попыткой преимущество Великобритании над Китаем составляло всего один балл. Такое же расстояние было и по итогам всех шести прыжков.

Прыжки в воду. 10-метровая вышка, мужчины. финал:

Великобритания – 471.81; Китай – 470.58; ОКР – 439.92.

Украина шестая с результатом 400.44.

Справка: Наилучшим результатом Украины на Олимпиаде в синхронных прыжках с 10-метровой вышки остается выступление в 2004 году Романа Володькова и Антона Захарова. В Афинах они заняли четвертое место.