У Китаї стрибок хворих на COVID-19: найбільше за добу із січня
Понеділок, 26 липня 2021, 10:36
За минулу добу у Китаї виявили 76 нових випадків зараження коронавірусом, що стало рекордно високим показником захворюваності в країні з січня 2021 року.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланнями на азійські ЗМІ
Деталі: Найбільшу кількість нових випадків зафіксували у провінції Цзянсу, адміністративним центром якої є Нанкін.
25 липня у Нанкіні розпочали другий раунд тестування на коронавірус усіх 9 млн місцевих жителів.
Раніше в одному з міських округів оголосили про підвищений рівень небезпеки через COVID-19.
Передісторія:
- За час пандемії в Китаї виявили 92,6 тисячі випадків зараження COVID-19, близько 4,6 тисячі осіб померли.