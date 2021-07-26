У Китаї стрибок хворих на COVID-19: найбільше за добу із січня

За минулу добу у Китаї виявили 76 нових випадків зараження коронавірусом, що стало рекордно високим показником захворюваності в країні з січня 2021 року.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланнями на азійські ЗМІ

Деталі: Найбільшу кількість нових випадків зафіксували у провінції Цзянсу, адміністративним центром якої є Нанкін.

25 липня у Нанкіні розпочали другий раунд тестування на коронавірус усіх 9 млн місцевих жителів.

Раніше в одному з міських округів оголосили про підвищений рівень небезпеки через COVID-19.

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