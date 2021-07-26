Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Китае скачок больных COVID-19: больше всего за сутки с января

Понедельник, 26 июля 2021, 10:36
В Китае скачок больных COVID-19: больше всего за сутки с января
Фото ktla.com

За минувшие сутки в Китае обнаружили 76 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордно высоким показателем заболеваемости в стране с января 2021 года.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на азиатские СМИ

Детали: Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в провинции Цзянсу, административным центром которой является Нанкин.

25 июля в Нанкине начали второй раунд тестирования на коронавирус всех 9 млн местных жителей.

Ранее в одном из городских округов объявили о повышенном уровне опасности из-за COVID-19.

Предыстория:

  • За время пандемии в Китае обнаружили 92,6 тысячи случаев заражения COVID-19, около 4,6 тысячи человек умерли.

Темы: Китайкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Китай
Китайцы хакнули электронную почту госорганов в Европе - Microsoft
РФ вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая – Bloomberg
Нефть дешевеет на фоне ожидания новых данных из Китая и США
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: