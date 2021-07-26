В Китае скачок больных COVID-19: больше всего за сутки с января
Понедельник, 26 июля 2021, 10:36
За минувшие сутки в Китае обнаружили 76 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордно высоким показателем заболеваемости в стране с января 2021 года.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на азиатские СМИ
Детали: Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в провинции Цзянсу, административным центром которой является Нанкин.
25 июля в Нанкине начали второй раунд тестирования на коронавирус всех 9 млн местных жителей.
Ранее в одном из городских округов объявили о повышенном уровне опасности из-за COVID-19.
Предыстория:
- За время пандемии в Китае обнаружили 92,6 тысячи случаев заражения COVID-19, около 4,6 тысячи человек умерли.