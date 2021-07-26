В Китае скачок больных COVID-19: больше всего за сутки с января

За минувшие сутки в Китае обнаружили 76 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордно высоким показателем заболеваемости в стране с января 2021 года.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на азиатские СМИ

Детали: Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в провинции Цзянсу, административным центром которой является Нанкин.

25 июля в Нанкине начали второй раунд тестирования на коронавирус всех 9 млн местных жителей.

Ранее в одном из городских округов объявили о повышенном уровне опасности из-за COVID-19.

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