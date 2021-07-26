У Грузії стартують багатонаціональні військові навчання за участю українських військових

У Грузії у понеділок, 26 липня, розпочинаються багатонаціональні навчання Agile Spirit 2021.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Участь у навчаннях візьмуть майже 2500 військовослужбовців 15 країн: Грузії, США, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Румунії, Польщі, Іспанії, Туреччини, України, Великої Британії, Канади, Італії та Азербайджану.

Метою навчань є підвищення оперативної сумісності між підрозділами країн НАТО та країн-партнерів, поліпшення і посилення оперативних можливостей в плануванні і виконанні операцій в багатонаціональному середовищі, розвиток багатонаціональної готовності і співробітництва в галузі безпеки.

Раніше для участі у навчаннях в грузинський порт Поті прибули десантний корабель "Юрій Олефіренко" ВМС України і патрульний катер "Слов'янськ".

У Грузії навчання Agile Spirit відбудуться вдесяте. Цього року вони проходитимуть на п'яти локаціях і триватимуть до 6 серпня.