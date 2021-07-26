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В Грузии стартуют многонациональные военные учения с участием украинских военных

Понедельник, 26 июля 2021, 11:21

В Грузии в понедельник, 26 июля, начинаются многонациональные учения Agile Spirit 2021.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Участие в учениях примут почти 2500 военнослужащих из 15 стран: Грузии, США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана.

Целью учений является повышение оперативной совместимости между подразделениями НАТО и стран-партнеров, улучшение и усиление оперативных возможностей в планировании и выполнении операций в многонациональной среде, развитие многонациональной готовности и сотрудничества в области безопасности.

Ранее для участия в учениях в грузинский порт Поти прибыли десантный корабль "Юрий Олефиренко" ВМС Украины и патрульный катер "Славянск".

В Грузии учения Agile Spirit состоятся в десятый раз. В этом году они будут проходить на пяти локациях и продлятся до 6 августа.

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Темы: Грузия
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