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Вежа Аккерманської фортеці може обвалитися – історик

Понеділок, 26 липня 2021, 11:58
Вежа Аккерманської фортеці може обвалитися – історик
Тут і далі фото з Facebook Андрія Красножона

Одна з веж Білгород-Дністровської фортеці потребує термінового ремонту, оскільки може обвалитися у будь-який момент.

Джерело: одеський історик-дослідник Андрій Красножон в Facebook

Пряма мова: "На даний момент стан східного фасаду вежі № 2 такий, що він ризикує обвалитися в будь-який момент. Думаю, рахунок пішов на місяці (на зиму її в такому стані залишати не можна)".

Деталі: За словами історика, причини обвалення фасаду "закладені в далеких 1940-х роках, коли під основою вежі місцеві грабіжники старожитностей прорили великий грот і східна частина башти повисла в повітрі". 

 

Красножон додав, що в останні роки стан вежі погіршився через дощі. За його словами, злива пошкодила вежу ще в жовтні 2016 року, але тоді в.о. директора фортеці дав вказівку співробітникам не розголошувати інцидент, щоб не викликати суспільний резонанс. Тоді вежа почала просідати. 

 

За словами Красножона, він дізнався про аварію від співробітників КП "Фортеця" через два дні після виявлення пошкодження і повідомив про це керівництву області. Незабаром після цього почалися протиаварійні роботи – основу вежі зміцнили, і просідання припинилося.

Але в серпні 2019 року після чергової зливи фасадна кладка вежі продовжила відшаровуватися. 

 

За словами Красножона, зараз вежа потребує термінового ремонту. Він додав, що минулого тижня відбулася виїзна нарада у фортеці фахівців німецьких, литовських і українських компаній, уже підготовлені документи, експертиза, кошторис.

Історик підкреслив, що важливо зберегти оригінал стародавньої кладки фасаду фортеці.

Українська правда

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Теми: Одеська областьісторія
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