Башня Аккерманской крепости может обрушиться – историк

Здесь и далее фото с Facebook Андрея Красножона

Одна из башен Белгород-Днестровской крепости нуждается в срочном ремонте, поскольку может обрушиться в любой момент.

Источник: одесский историк-исследователь Андрей Красножон в Facebook

Прямая речь: "На данный момент состояние восточного фасада башни № 2 такое, что он рискует обвалиться в любой момент. Думаю, счет пошел на месяцы (на зиму ее в таком состоянии оставлять нельзя)".

Детали: По словам историка, причины обрушения фасада "заложены в далеких 1940-х годах, когда под основанием башни местные грабители древностей прорыли большой грот и восточная часть башни повисла в воздухе".

Красножон добавил, что в последние годы состояние башни ухудшилось из-за дождей. По его словам, ливень повредил башню еще в октябре 2016 года, но тогда и.о. директора крепости дал указание сотрудникам не разглашать инцидент, чтобы не вызывать общественный резонанс. Тогда башня начала проседать.

По словам Красножона, он узнал об аварии от сотрудников КП "Фортеця" через два дня после выявления повреждения и поставил в известность руководство области. Вскоре после этого начались противоаварийные работы – основание башни укрепили, и просадка прекратилась.

Но в августе 2019 года после очередного ливня фасадная кладка башни продолжила отслаиваться.

По словам Красножона, сейчас башня нуждается в срочном ремонте. Он добавил, что на прошлой неделе состоялось выездное совещание в крепости специалистов немецких, литовских и украинских компаний, подготовлены документы, экспертиза, смета.

Историк подчеркнул, что важно сохранить оригинал древней кладки фасада крепости.