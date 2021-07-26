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Росіянин тричі намагався прорватися в Україну – пропонував $1 тисячу

Понеділок, 26 липня 2021, 12:25
Фото ДПСУ

На Чернігівщині прикордонники затримали громадянина Росії, який вже втретє намагався в’їхати в Україну, після двох відмов він спробував дати хабаря на кордоні.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Попередньо отримавши дві відмови у пропуску в нашу країну, цього разу іноземець спробував підкупити співробітника Держприкордонслужби.

Аби "вирішити" питання щодо пропуску росіянина, його посередник – громадянин України – запропонував прикордоннику 1000 доларів".

Деталі: Хабародавця затримали у пункті пропуску "Нові Яриловичі". 

Фото ДПСУ
Фото ДПСУ

Наразі готують оголошення підозри росіянину та обрання запобіжного заходу для громадянина України.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаРосіякордон


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