Росіянин тричі намагався прорватися в Україну – пропонував $1 тисячу
Понеділок, 26 липня 2021, 12:25
На Чернігівщині прикордонники затримали громадянина Росії, який вже втретє намагався в’їхати в Україну, після двох відмов він спробував дати хабаря на кордоні.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Попередньо отримавши дві відмови у пропуску в нашу країну, цього разу іноземець спробував підкупити співробітника Держприкордонслужби.
Аби "вирішити" питання щодо пропуску росіянина, його посередник – громадянин України – запропонував прикордоннику 1000 доларів".
Деталі: Хабародавця затримали у пункті пропуску "Нові Яриловичі".
Наразі готують оголошення підозри росіянину та обрання запобіжного заходу для громадянина України.
Українська правда