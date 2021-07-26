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Россиянин трижды пытался прорваться в Украину – предлагал $1 тысячу

Понедельник, 26 июля 2021, 12:25
Фото ГПСУ

В Черниговской области пограничники задержали гражданина России, который уже в третий раз пытался въехать в Украину, после двух отказов он пробовал дать взятку на границе.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Предварительно получив два отказа в пропуске в нашу страну, на этот раз иностранец попытался подкупить сотрудника Госпогранслужбы.

Чтобы "решить" вопрос о пропуске россиянина, его посредник – гражданин Украины – предложил пограничнику 1000 долларов".

Детали: Украинца задержали в пункте пропуска "Новые Яриловичи". 

 
Фото ГПСУ

Сейчас готовят объявление о подозрении россиянину и избрание меры пресечения гражданину Украины.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаРосcияграница
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