У Києві виявили 71 хворого на коронавірус за добу

У Києві виявили за добу неділі виявили 71 хворого на коронавірус, летальних випадків немає.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко

Пряма мова: "71 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 218 013".

Деталі: Захворіли 25 липня: 40 жінок віком від 18 до 83 років, 29 чоловіків віком від 21 до 70 років. А також одна дівчинка віком 2 роки та один хлопчик 7 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 25, у Солом’янському – 11 та в Голосіївському районі – 10 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих на коронавірус. А також 29 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 30 людей. Загалом коронавірус подолали 208 593 мешканці столиці.