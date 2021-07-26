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У Києві виявили 71 хворого на коронавірус за добу

Понеділок, 26 липня 2021, 12:43
У Києві виявили 71 хворого на коронавірус за добу

У Києві виявили за добу неділі виявили 71 хворого на коронавірус, летальних випадків немає.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко

Пряма мова: "71 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 218 013".

Деталі: Захворіли 25 липня: 40 жінок віком від 18 до 83 років, 29 чоловіків віком від 21 до 70 років. А також одна дівчинка віком 2 роки та один хлопчик 7 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 25, у Солом’янському – 11 та в Голосіївському районі – 10 випадків.

 До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих на коронавірус. А також 29 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 30 людей. Загалом коронавірус подолали 208 593 мешканці столиці.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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