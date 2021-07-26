Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві виявили 71 хворого на коронавірус за добу

Понеділок, 26 липня 2021, 12:43

У Києві виявили за добу неділі виявили 71 хворого на коронавірус, летальних випадків немає.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко

Пряма мова: "71 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 218 013".

Деталі: Захворіли 25 липня: 40 жінок віком від 18 до 83 років, 29 чоловіків віком від 21 до 70 років. А також одна дівчинка віком 2 роки та один хлопчик 7 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 25, у Солом’янському – 11 та в Голосіївському районі – 10 випадків.

 До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих на коронавірус. А також 29 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 30 людей. Загалом коронавірус подолали 208 593 мешканці столиці.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українські стрільці Костевич і Омельчук здобули "бронзу" на Олімпіаді в Токіо

У Росії стався вибух на магістральному газопроводі "Газпрому"

Байден заявив про завершення військової місії США в Іраку

Новини 26 липня: арешт Семенченка, "Антонов-Канада"

оновленоЗеленський провів масові звільнення у керівництві СБУ

фотоРадниця ректора столичного вишу торгувала дипломами – СБУ

Усі новини...
Київ
У Києві 18 хімічно небезпечних об'єктів – рятувальники
Україну охопить денна спека з прохолодними ночами
У центрі Києва сталася стрілянина, є поранений – ЗМІ
Останні новини
06:29
COVID у світі: змінилася трійка лідерів за поширенням хвороби
05:50
США не радять подорожувати до Іспанії, Португалії та Кіпру через COVID
05:17
Українські стрільці Костевич і Омельчук здобули "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
04:43
Українці Костевич і Омельчук позмагаються за "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
03:58
У Росії стався вибух на магістральному газопроводі "Газпрому"
03:28
У Києві обмежать рух транспортну через хресну ходу
02:58
Безос пропонує NASA $2 мільярди в обмін на контракт з будівництва місячного модуля
02:14
Обвал будинку біля Маямі: виявили останню 98-му жертву
01:22
Генпрокуратура Білорусі подала понад 50 позовів про заборону діяльності інтернет-ресурсів
00:48
Байден заявив про завершення військової місії США в Іраку
Усі новини...