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В Киеве обнаружили 71 больного коронавирусом в сутки

Понедельник, 26 июля 2021, 12:43
В Киеве обнаружили 71 больного коронавирусом в сутки

В Киеве за сутки воскресенья обнаружили обнаружили 71 больного коронавирусом, летальных случаев нет.

Источник: глава столицы Виталий Кличко

Прямая речь: "71 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 218 013".

Детали: Заболели 25 июля: 40 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 29 мужчин в возрасте от 21 до 70 лет. А также одна девочка в возрасте 2 года и один мальчик 7 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 25, в Соломенском - 11 и в Голосеевском районе - 10 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных коронавирусом. А также 29 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 30 человек. В целом коронавирус преодолели 208 593 жителя столицы.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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