На Донбасі через обстріли бойовиків травми і поранення отримали 7 бійців ООС
У понеділок в результаті прицільного обстрілу окупантів на Донбасі 4 військовослужбовці ООС отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.
Джерело: пресслужба операції Об’єднаних сил
Дослівно: "В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.
Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу.
Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох – задовільний".
Деталі: Окупанти здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності ОТУ "Схід" із забороненого важкого артилерійського озброєння.
Військові Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ.
Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ через українську сторону спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.