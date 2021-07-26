На Донбасі через обстріли бойовиків травми і поранення отримали 7 бійців ООС

У понеділок в результаті прицільного обстрілу окупантів на Донбасі 4 військовослужбовці ООС отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.

Джерело: пресслужба операції Об’єднаних сил

Дослівно: "В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.

Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу.

Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох – задовільний".

Деталі: Окупанти здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності ОТУ "Схід" із забороненого важкого артилерійського озброєння.

Військові Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ.

Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ через українську сторону спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.