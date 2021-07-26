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На Донбассе из-за обстрелов боевиков травмы и ранения получили 7 бойцов ООС

Понедельник, 26 июля 2021, 13:05

В понедельник в результате прицельного обстрела оккупантов на Донбассе 4 военнослужащих ООС получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

Источник: пресс-служба операции Объединенных сил

Дословно: "В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней степени тяжести, пятерых - удовлетворительное".

Детали: Оккупанты провели прицельный обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности ОТУ "Восток" с запрещенного тяжелого артиллерийского вооружения.

Военные Объединенных сил открыли огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Украинская правда
Темы: Донбассвойнаоккупация
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