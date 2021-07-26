Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе из-за обстрелов боевиков травмы и ранения получили 7 бойцов ООС

Понедельник, 26 июля 2021, 13:05
На Донбассе из-за обстрелов боевиков травмы и ранения получили 7 бойцов ООС

В понедельник в результате прицельного обстрела оккупантов на Донбассе 4 военнослужащих ООС получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

Источник: пресс-служба операции Объединенных сил

Дословно: "В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней степени тяжести, пятерых - удовлетворительное".

Детали: Оккупанты провели прицельный обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности ОТУ "Восток" с запрещенного тяжелого артиллерийского вооружения.

Военные Объединенных сил открыли огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбассвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: