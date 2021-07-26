На Херсонщині виявили поле конопель на понад 300 мільйонів гривень

На території Чаплинської територіальної громади у Херсонській області поліція виявила поле конопель, площею 1 га і вартістю понад 300 мільйонів гривень.

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно: "За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.310 ККУ. Тривають необхідні слідчі заходи".

Деталі: Коноплі росли на території зруйнованої птахофабрики поблизу с. Преображенка.

Поле зрошували, ретельно обробляли проти бур'янів та цілодобово охороняли – зі сторожової вежі пильнував черговий, озброєний гладкоствольною мисливською рушницею.

З плантації правоохоронці вилучили 34 700 кущів конопель.

Поліцейські затримали 4 громадян, віком від 26 до 57 років, яких підозрюють у причетності до незаконного вирощування наркотичних рослин. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

У рамка кримінального провадження тривають слідчо-розшукові заходи. Поліція встановлює власника земельної ділянки, організатора злочинної групи та шляхи реалізації наркосировини.