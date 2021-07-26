В Херсонской области обнаружили поле конопли на более чем 300 миллионов гривен

На территории Чаплынской территориальной общины в Херсонской области полиция обнаружила поле конопли площадью 1 га и стоимостью более 300 миллионов гривен.

Источник: полиция Херсонской области

Дословно: "По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.310 УК. Проводятся необходимые следственные мероприятия".

Детали: Конопля росла на территории разрушенной птицефабрики вблизи с. Преображенка.

Поле орошали, тщательно обрабатывали против сорняков и круглосуточно охраняли – со сторожевой башни следил дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем.

Из плантации правоохранители изъяли 34 700 кустов конопли.

Полицейские задержали 4 граждан в возрасте от 26 до 57 лет, которых подозревают в причастности к незаконному выращиванию наркотических растений. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

В рамках уголовного производства продолжаются следственно-розыскные мероприятия. Полиция устанавливает владельца земельного участка, организатора преступной группы и пути реализации наркосырья.