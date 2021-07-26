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В Каталонії з суботи борються з лісовими пожежами, що знищили 1600 га землі

Понеділок, 26 липня 2021, 13:57

У Каталонії пожежники та армія продовжують боротися з лісовими пожежами, які тривають в регіоні з суботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У результаті пожеж, яким сприяють високі температури та сильний вітер, з вечора суботи вже згоріли понад 1600 гектарів території.

За словами регіональної влади, до понеділка згоріло майже 1300 гектарів лісу, більшість з яких розташовані на природоохоронній території, і понад 300 гектарів сільськогосподарських угідь.

Потерпілий район між містами Санта-Колома-де-Керальт і Сан-Марті-де-Тус розташований приблизно за 100 кілометрах на захід від Барселони.

Глава МВС регіону Джоан Ігнасі Елена заявив, що рятувальники сподіваються взяти під контроль полум'я до кінця понеділка.

За його словами, більшість полум’я більше не поширюється після того, як вогонь оточили понад 300 пожежників і члени іспанського військового підрозділу з надзвичайних ситуацій.

Очікувалося, що дощ, який почався в цьому районі, допоможе впоратися з вогняною стихією.

Жителям двох міст у цьому районі було наказано в неділю не виходити з дому, але до ранку понеділка цю вимогу зняти.

Наразі влада з'ясовує причини займання.

Як повідомлялося, через пожежі на італійській Сардинії покинули свої домівки близько 1500 осіб, від стихії постраждали понад 20 гектарів території - лісу, оливкових садів, сільськогосподарських територій включно з фермами і житловими будинками.

Теми: Іспанія
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