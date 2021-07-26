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В Каталонии с субботы борются с лесными пожарами, которые уничтожили 1600 га земли

Понедельник, 26 июля 2021, 13:57

В Каталонии пожарные и армия продолжают бороться с лесными пожарами, которые продолжаются в регионе с субботы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В результате пожаров, которым способствуют высокие температуры и сильный ветер, с вечера субботы уже сгорели более 1600 гектаров территории.

По словам региональных властей, до понедельника сгорело почти 1300 гектаров леса, большинство из которых расположены на природоохранной территории, и более 300 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Пострадавший район между городами Санта-Колома-де-Керальт и Сан-Марти-де-Тус расположен примерно в 100 километрах к западу от Барселоны.

Глава МВД региона Джоан Игнаси Елена заявил, что спасатели надеются взять под контроль пламя до конца понедельника.

По его словам, большинство пламени больше не распространяется после того, как огонь окружили более 300 пожарных и члены испанского военного подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Ожидалось, что дождь, который начался в этом районе, поможет помочь справиться с огненной стихией.

Жителям двух городов в этом районе было предписано в воскресенье не выходить из дома, но к утру понедельника это требование сняли.

Сейчас власти выясняют причины возгорания.

Как сообщалось, из-за пожаров на итальянской Сардинии покинули свои дома около 1500 человек, от стихии пострадали более 20 гектаров территории.

Темы: Испания
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