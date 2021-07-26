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Режим Лукашенка буде домагатися визнання екстремістським біло-червоно-білого прапора

Понеділок, 26 липня 2021, 14:46
TUT.by

Генеральна прокуратура Білорусі продовжує готувати матеріали для визнання біло-червоно-білій символіки екстремістською.

Джерело: генпрокурор РБ Андрій Швед, якого цитує держінформагентство БелТА, "Радыё Свабода"

Пряма мова: "Ми завершуємо підготовку матеріалів для звернення до Верховного суду з метою визнання цього полотна екстремістської символікою".

Деталі: Білоруські силовики нібито зібрали нові підтвердження того, що біло-червоно-біла символіка "використовувалася під час Другої світової війни каральними батальйонами як обов'язковий елемент уніформи".

За словами Шведа, в Білорусі виявлено понад 100 нових масових поховань, в деяких із них-15-20 тисяч білоруських громадян.

 
Лукашенко складав першу присягу під біло-червоно-білим прапором

Передісторія:

  • Проект сучасного зображення біло-червоно-білого прапора розробив білоруський суспільно-політичний і культурний діяч Клаудуш Дуж-Душевский не пізніше 1917 року. Під ним у 1917-1918 роках проходили білоруські мітинги, в тому числі Перший Всебілоруський з'їзд, він став прапором БНР.
  • 19 вересня 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла закони "Про Державний прапор Республіки Білорусь" та "Про Державний герб Республіки Білорусь", а також про назву держави. Згідно з цими законами, вона стала називатися Республіка Білорусь, державні символи - біло-червоно-білий прапор і емблема "Погоня".
  • 20 липня 1994 року за біло-червоно-білим прапором пройшла інавгурація першого президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Прапор перестав бути державним прапором після референдуму 1995 року, ініційованого Лукашенком, після якого він став символом протестів проти його режиму.

Теми: Білорусь


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