Режим Лукашенка буде домагатися визнання екстремістським біло-червоно-білого прапора

Генеральна прокуратура Білорусі продовжує готувати матеріали для визнання біло-червоно-білій символіки екстремістською.

Джерело: генпрокурор РБ Андрій Швед, якого цитує держінформагентство БелТА, "Радыё Свабода"

Пряма мова: "Ми завершуємо підготовку матеріалів для звернення до Верховного суду з метою визнання цього полотна екстремістської символікою".

Деталі: Білоруські силовики нібито зібрали нові підтвердження того, що біло-червоно-біла символіка "використовувалася під час Другої світової війни каральними батальйонами як обов'язковий елемент уніформи".

За словами Шведа, в Білорусі виявлено понад 100 нових масових поховань, в деяких із них-15-20 тисяч білоруських громадян.

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