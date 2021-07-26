Режим Лукашенко будет добиваться признания экстремистским бело-красно-белого флага

Генеральная прокуратура Беларуси продолжает готовит материалы для признания бело-красно-белой символики экстремистской.

Источник: генпрокурор РБ Андрей Швед, которого цитирует госинформагентство БелТА, "Радыё Свабода"

Прямая речь: "Мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой".

Детали: Белорусские силовики якобы собрали новые подтверждения тому, что бело-красно-белая символика "использовалась во время Второй мировой войны карательными батальонами как обязательный элемент униформы".

По словам Шведа, в Беларуси обнаружено более 100 новых массовых захоронений, в некоторых из них- 15-20 тысяч белорусских граждан.

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