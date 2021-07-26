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Режим Лукашенко будет добиваться признания экстремистским бело-красно-белого флага

Понедельник, 26 июля 2021, 14:46
TUT.by

Генеральная прокуратура Беларуси продолжает готовит материалы для признания бело-красно-белой символики экстремистской.

Источник: генпрокурор РБ Андрей Швед, которого цитирует госинформагентство БелТА, "Радыё Свабода"

Прямая речь: "Мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой".

Детали: Белорусские силовики якобы собрали новые подтверждения тому, что бело-красно-белая символика "использовалась во время Второй мировой войны карательными батальонами как обязательный элемент униформы".

По словам Шведа, в Беларуси обнаружено более 100 новых массовых захоронений, в некоторых из них- 15-20 тысяч белорусских граждан.

 
Лукашенко приносил первую присягу под бело-красно-белым флагом

Предыстрия:

  • Проект современного изображения бело-красно-белого флага был разработан белорусским общественно-политическим и культурным деятелем Клаудушем Дуж-Душевским не позднее 1917 года. Под ним в 1917–1918 годах проходили белорусские митинги, в том числе Первый Всебелорусский съезд, он стал флагом БНР.
  • 19 сентября 1991 года Верховный Совет БССР принял законы "О Государственном флаге Республики Беларусь" и "О Государственном гербе Республики Беларусь", а также о названии государства. В соответствии с этими законами оно стало называться Республика Беларусь, государственные символы - бело-красно-белый флаг и эмблема "Погоня".
  • 20 июля 1994 года под бело-красно-белым флагом прошла инаугурация первого президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Флаг перестал быть государственным флагом после референдума 1995 года, инициированного Лукашенко, после которого он стал символом протестов против его режима.

Темы: Беларусь
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