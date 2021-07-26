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Масажистці з Чернігова оголосили підозру: скрутила шию клієнтці

Понеділок, 26 липня 2021, 15:18

Жительку Чернігова підозрюють в убивстві з необережності.

Джерело: прокуратура Чернігівщини

Деталі: За даними слідства, підозрювана проводила в себе вдома сеанс масажу. Різко повернувши шию потерпілої, вона спричинила останній тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі.

Вказано, що в ході досудового слідства проведено ряд судових експертиз, згідно з висновками яких вищевказані тілесні ушкодження, завдані підозрюваною, мають причинно-наслідковий зв’язок з настанням смерті потерпілої у неврологічному відділенні однієї з лікарень Чернігова.

Прокурор Чернігівської окружної прокуратури погодив повідомлення про підозру жительці Чернігова, 1972 року народження, яка підозрюється у вбивстві з необережності (ч. 1 ст. 119 КК України).

За даними місцевих ЗМІ, історія, про яку йдеться, трапилася 16 квітня 2018 року. У прокуратурі не уточнюють, чому слідство тривало понад 3 роки.

Українська правда


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