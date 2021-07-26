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Массажистке из Чернигова объявили подозрение: свернула шею клиентке

Понедельник, 26 июля 2021, 15:18

Жительницу Чернигова подозревают в убийстве по неосторожности.

Источник: прокуратура Черниговской области

Детали: По данным следствия, подозреваемая проводила у себя дома сеанс массажа. Резко повернув шею потерпевшей, она нанесла последней телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе.

Указано, что в ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз, согласно выводам которых, вышеуказанные телесные повреждения, причиненные подозреваемой, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей в неврологическом отделении одной из больниц Чернигова.

Прокурор Черниговской окружной прокуратуры согласовал сообщение о подозрении жительнице Чернигова, 1972 года рождения, которая подозревается в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

По данным местных СМИ, история, о которой идет речь, произошла 16 апреля 2018 года. В прокуратуре не уточняют, почему следствие длилось более 3 лет.

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