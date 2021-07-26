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У Чехії розпочали кампанію вакцинації серед безхатьків

Понеділок, 26 липня 2021, 15:46

Чеські некомерційні організації, очолювані Армією порятунку, розпочали кампанію вакцинації бездомного населення країни проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"В районі столиці є багато людей, які пройшли повз кампанії імунізації і не мають доступу до вакцинації проти COVID-19. Разом із виїзними службами ми беремо цих людей під опіку", - сказала Мілена Йонова, міський радник з питань соціальної політики та охорони здоров’я.

Місто Прага покриває витрати на вакцину для всіх бездомних людей, які не покриваються медичним страхуванням.

Оскільки бездомні люди часто переїжджають з одного місця в інше, організації використовують вакцину Johnson&Johnson, що потребує однієї дози.

За три дні понад 110 безпритульних отримали вакцину - кількість, яку організатори кампанії вважають успішною. Організації поширюють інформацію про вакцинаційні кампанії за допомогою листівок.

Окрім того, що Прага стала першопрохідцем, в інших великих містах також розпочали кампанії вакцинації бездомних людей. Мобільні бригади намагаються вакцинувати людей у ​​різних районах, включаючи притулки для бездомних, їдальні чи райони під мостами.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чехіявакцинація
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