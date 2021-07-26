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В Чехии начали кампанию вакцинации среди бездомных

Понедельник, 26 июля 2021, 15:46

Чешские некоммерческие организации, возглавляемые Армией спасения, начали кампанию вакцинации бездомного населения страны против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"В районе столицы есть много людей, которые прошли мимо кампании иммунизации и не имеют доступа к вакцинации против COVID-19. Вместе с выездными службами мы берем этих людей под опеку", - сказала Милена Йонова, городской советник по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Город Прага покрывает расходы на вакцину для всех бездомных людей, которые не покрываются медицинской страховкой.

Поскольку бездомные часто переезжают из одного места в другое, организации используют вакцину Johnson&Johnson, для которой нужна одна доза.

За три дня более 110 беспризорных получили вакцину - количество, которое организаторы кампании считают успешной. Организации распространяют информацию о прививочной кампании с помощью листовок.

Кроме того, что Прага стала первопроходцем, в других крупных городах также начали кампании вакцинации бездомных людей. Мобильные бригады пытаются вакцинировать людей в разных районах, включая приюты для бездомных, столовой или районы под мостами.

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Темы: Чехиявакцинация
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