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ЕксСБУшник організував банду, яка нападала на суддів і чиновників

Понеділок, 26 липня 2021, 16:04
ЕксСБУшник організував банду, яка нападала на суддів і чиновників
Фото надане поліцією

Поліція затримала озброєне злочинне угруповання, яке здійснило понад 20 нападів на чиновників, суддів та правоохоронців.

Джерело: поліція Київської області у Facebook, пресслужба поліції у коментарі "Українській правді"

Дослівно поліція: "Серед жертв нападників – чиновники, судді, правоохоронці. Розбійники не лише здійснювали напади, але і фільмували жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал". 

 
Фото надане поліцією 

Деталі: ОЗГ діяло з 2017 року, а його ватажком був експрацівник СБУ Олександр Оверченко, 1978 р.н. ("Сенсей"), який входив до спецпідрозділу "Альфа".

 
Фото надане поліцією 

Серед злочинів банди:

  • замах на вбивство працівника поліції у Харківській області 6 грудня 2017 року – зловмисники закріпили під колесом автівки гранату РГД-5, чим завдали потерпілому тілесних ушкоджень;
  • розбійний напад на суддю апеляційного суду у Броварах 27 квітня 2018 року. Члени ОЗУ катували родину, забрали коштовності, готівку, зброю, викрали сина разом із автомобілем;
  • розбійний напад на родину юриста у Києві 30 вересня 2018 року. Зловмисники прострелили юристу дві ноги, забрали $15 000, поранили поліцейського під час переслідування, один із учасників банди підірвався на гранаті;
  • розбійний напад на it-спеціаліста у селі Гора на Київщині 19 грудня 2020 року – о 20 годині проникли до будинку , зв’язали господаря пластиковими хомутами, забрали майно та автівки;
  • розбійний напад на мера 21 грудня 2020 року – зв’язали всю родину, катували, погрожували пістолетом, забрали $10 000 та коштовності. Згодом знайшли дитину з телефоном в шафі, злякались виклику поліції, тому втекли;
  • розбійний напад на родину колишнього правоохоронця у селі Іванковичі 29 грудня 2020 року. 5 осіб зайшли до будинку, зв’язали охоронця, розпитували малолітнього сина про місце зберігання готівки, забрали гроші, сервер відеонагляду, два сейфа, ювелірні вироби та документи;
  • розбійний напад у селі Стоянка на Київщині  17 червня 2021 року. Зловмисники у балаклавах через приміщення гаражу проникли до будинку, катували господаря, душили ременем подружжя, вимагали $50 000, викрали три автівки.

Особу Оверченка і його поплічників поліція встановила у квітні 2018 року. У вересні після нападу на юриста "Сенсея" оголосили в розшук.

 
Фото надане поліцією 

У червні 2021 року Оверченко запустив Telegram-канал та погрожував працівнику кримінальної поліції. 

Зазначається, що члени ОЗГ "Сенсея" не користувались персональним транспортом, визначали жертв нападу через ЗМІ і соцмережі, проводили попередню розвідку на місцевості, встановлювали за жертвами прихований відеонагляд.

Загалом до складу злочинної групи входило 4 особи. Наразі всі фігуранти затримані. Їм оголосили про  підозру за ст.257, ч.4.ст 187 ККУ.

Оверченка і інших підозрюваних суд взяв під варту без права внесення застави.

Українська правда

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Теми: поліціяКиївська областьСБУ
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