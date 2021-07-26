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Экс-СБУшник организовал банду, которая нападала на судей и чиновников

Понедельник, 26 июля 2021, 16:04
Экс-СБУшник организовал банду, которая нападала на судей и чиновников
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОЛИЦИЕЙ

Полиция задержала вооруженную преступную группировку, совершившую более 20 нападений на чиновников, судей и правоохранителей.

Источник: полиция Киевской области в Facebook, пресс-служба полиции в комментарии "Украинской правде"

Дословно полиция: "Среди жертв нападающих – чиновники, судьи, правоохранители. Разбойники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал". 

 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОЛИЦИЕЙ

Детали: ОПГ действовала с 2017 года, а ее главарем был экс-работник СБУ Александр Оверченко, 1978 г.р. ("Сэнсэй"), который входил в спецподразделение "Альфа".

 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОЛИЦИЕЙ

Среди преступлений банды:

  • покушение на убийство сотрудника полиции в Харьковской области 6 декабря 2017 года – злоумышленники закрепили под колесом автомобиля гранату РГД-5, чем нанесли потерпевшему телесные повреждения;
  • разбойное нападение на судью апелляционного суда в Броварах 27 апреля 2018 года. Члены ОПГ пытали семью, забрали драгоценности, наличные, оружие, похитили сына вместе с автомобилем;
  • разбойное нападение на семью юриста в Киеве 30 сентября 2018 года. Злоумышленники прострелили юристу обе ноги, забрали $15 000, ранили полицейского во время преследования, один из участников банды подорвался на гранате;
  • разбойное нападение на it-специалиста в селе Гора Киевской области 19 декабря 2020 года – в 20:00 проникли в дом, связали хозяина пластиковыми хомутами, забрали имущество и машины;
  • разбойное нападение на мэра 21 декабря 2020 года – связали всю семью, пытали, угрожали пистолетом, забрали $10 000 и драгоценности. Впоследствии нашли ребенка с телефоном в шкафу, испугались вызова полиции, поэтому скрылись;
  • разбойное нападение на семью бывшего полицейского в селе Иванковичи 29 декабря 2020 года. 5 человек вошли в дом, связали охранника, расспрашивали малолетнего сына о месте хранения наличности, забрали деньги, сервер видеонаблюдения, два сейфа, ювелирные изделия и документы;
  • разбойное нападение в селе Стоянка в Киевской области 17 июня 2021 года. Злоумышленники в балаклавах через помещение гаража проникли в дом, пытали хозяина, душили ремнем супругов, требовали $50 000, похитили три автомобиля.

Личность Оверченко и его приспешников полиция установила в апреле 2018 года. В сентябре после нападения на юриста "Сэнсэя" объявили в розыск.

 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОЛИЦИЕЙ

В июне 2021 года Оверченко запустил Telegram-канал и угрожал сотруднику криминальной полиции.

Отмечается, что члены ОПГ "Сэнсэя" не пользовались персональным транспортом, определяли жертв нападения через СМИ и соцсети, проводили предварительную разведку на местности, устанавливали за жертвами скрытое видеонаблюдение.

Всего в состав преступной группы входило 4 человека. Сейчас все фигуранты задержаны. Им объявили о подозрении по ст. 257, ч.4. ст. 187 УК.

Оверченко и других подозреваемых суд взял под стражу без права внесения залога.

Украинская правда

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Темы: полицияКиевская областьСБУ
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