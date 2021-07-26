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США та Росія проведуть переговори високого рівня у Женеві

Понеділок, 26 липня 2021, 17:04

Заступник держсекретаря Сполучених Штатів  Венді Шерман очолить американську делегацію на засіданні діалогу стратегічної стабільності США та Росії у Женеві 28 липня

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ця зустріч є результатом зобов'язань президента Байдена та президента Росії Путіна про зважений та міцний діалог між нашими двома країнами, який має закласти основу для майбутніх заходів з контролю над озброєннями та зменшення ризику", - заявили у Держдепі США.

Раніше повідомлялося, що посол США в Росії Джон Салліван повернувся до Москви згідно з домовленістю, досягнутою на саміті в Женеві президентами Байденом і Путіним.

Домовленість про повернення послів РФ і США була досягнута на російсько-американському саміті в Женеві 16 червня.

Як відомо, у квітні США ввели масштабні санкції проти Росії і оголосили, що висилають 10 російських дипломатів у відповідь на втручання Росії у вибори, кібератаки, порушення прав людини і окупацію Криму. У відповідь Росія оголосила, що застосовує санкції до восьми урядовців США, висилає 10 американських дипломатів і накладає суворі обмеження на персонал в посольстві США.

Детальніше про саміт США-РФ читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін.

Теми: СШАРосія


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