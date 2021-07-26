Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США та Росія проведуть переговори високого рівня у Женеві

Понеділок, 26 липня 2021, 17:04

Заступник держсекретаря Сполучених Штатів  Венді Шерман очолить американську делегацію на засіданні діалогу стратегічної стабільності США та Росії у Женеві 28 липня

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ця зустріч є результатом зобов'язань президента Байдена та президента Росії Путіна про зважений та міцний діалог між нашими двома країнами, який має закласти основу для майбутніх заходів з контролю над озброєннями та зменшення ризику", - заявили у Держдепі США.

Раніше повідомлялося, що посол США в Росії Джон Салліван повернувся до Москви згідно з домовленістю, досягнутою на саміті в Женеві президентами Байденом і Путіним.

Домовленість про повернення послів РФ і США була досягнута на російсько-американському саміті в Женеві 16 червня.

Як відомо, у квітні США ввели масштабні санкції проти Росії і оголосили, що висилають 10 російських дипломатів у відповідь на втручання Росії у вибори, кібератаки, порушення прав людини і окупацію Криму. У відповідь Росія оголосила, що застосовує санкції до восьми урядовців США, висилає 10 американських дипломатів і накладає суворі обмеження на персонал в посольстві США.

Детальніше про саміт США-РФ читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: