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США и Россия проведут переговоры высокого уровня в Женеве

Понедельник, 26 июля 2021, 17:04

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман возглавит американскую делегацию на заседании диалога стратегической стабильности США и России в Женеве 28 июля

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Эта встреча является результатом обязательств президента Байдена и президента России Путина о взвешенном и прочном диалоге между нашими двумя странами, который должен заложить основу для будущих мероприятий по контролю над вооружениями и уменьшение риска", - заявили в Госдепе США.

Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Салливан вернулся в Москву согласно договоренности, достигнутой на саммите в Женеве президентами Байденом и Путиным.

Договоренность о возвращении послов РФ и США была достигнута на российско-американском саммите в Женеве 16 июня.

Как известно, в апреле США ввели масштабные санкции против России и объявили, что высылают 10 российских дипломатов в ответ на вмешательство России в выборы, кибератаки, нарушения прав человека и оккупацию Крыма. В ответ Россия объявила, что применяет санкции к восьми чиновников США, высылает 10 американских дипломатов и накладывает строгие ограничения на персонал в посольстве США.

Подробнее о саммите США-РФ читайте в статье Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин.

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Темы: СШАРосcия
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