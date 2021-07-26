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Мер Кропивницького пропонує робити щеплення в автобусах

Понеділок, 26 липня 2021, 17:14
Мер Кропивницького пропонує робити щеплення в автобусах
Фото КМДА

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович запропонував розгорнути мобільні пункти вакцинації проти коронавірусу у комунальних автобусах та тролейбусах.

Джерело: сайт міської влади

Пряма мова Райковича: "Нам необхідно значно пожвавити процес масової вакцинації. Поруч із нами вже нові штами, що косять молодь. Нам необхідно подумати про розгортання додаткових пунктів вакцинації.

Ми можемо організувати мобільні пункти в наших автобусах чи тролейбусах і пустити їх на околичні мікрорайони – Лелеківку, Арнаутове чи Завадівку. Можна обробити додатково цей транспорт дезінфекторами, Wi-Fi там є, тобто інтернет-зв'язок організувати можливо".

Деталі: Міський голова доручив Управлінню охорони здоров’я формувати додаткові бригади, які вакцинуватимуть населення, та вимагати для міста нових партій вакцин.

Також доручили "активно запрошувати" на вакцинацію двірників, працівників ЖЕО, кондукторів громадського транспорту, водіїв маршруток, які працюють у місті.

За словами Райковича, медики, освітяни, соцпрацівники мають бути щепленими обов'язково, адже знаходяться в зоні ризику. Це ж стосується і працівників підприємств, сфери послуг, кафе, ресторанів.

Передісторія:

  • Наразі у Кропивницькому працюють 2 центри масової вакцинації та 6 пунктів вакцинації на базі поліклінік.

Українська правда

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Теми: Кропивницькийкоронавірусвакцинація
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