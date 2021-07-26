Мэр Кропивницкого предлагает делать прививки в автобусах

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович предложил развернуть мобильные пункты вакцинации против коронавируса в коммунальных автобусах и троллейбусах.

Источник: сайт городской власти

Прямая речь Райковича: "Нам необходимо значительно ускорить процесс массовой вакцинации. Рядом с нами уже новые штаммы, которые косят молодежь. Нам необходимо подумать о развертывании дополнительных пунктов вакцинации.

Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах или троллейбусах и пустить их на окраинные микрорайоны – Лелековку, Арнаутово или Завадовку. Можно обработать дополнительно этот транспорт дезинфекторами, Wi-Fi там есть, то есть интернет-связь организовать возможно".

Детали: Городской глава поручил Управлению здравоохранения формировать дополнительные бригады, которые будут вакцинировать население, и требовать для города новых партий вакцин.

Также поручено "активно приглашать" на вакцинацию дворников, работников ЖЭО, кондукторов общественного транспорта, водителей маршруток, работающих в городе.

По словам Райковича, медики, педагоги, соцработники должны быть привитыми обязательно, так как находятся в зоне риска. Это же касается и работников предприятий, сферы услуг, кафе, ресторанов.

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