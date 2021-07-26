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Українку відсторонили від змагань через допінг: вона не зможе позмагатися в Токіо

Понеділок, 26 липня 2021, 19:03

Всесвітня агенція з тестування тимчасово відсторонила від участі у змаганнях українську триатлоністку Юлію Єлістратову, тому вона не зможе змагатися на Олімпіаді у Токіо.  

Джерело: Національний олімпійський комітет, ІТА

Деталі: Через рішення Всесвітньої агенції з тестування (ІТА) Єлістратова не зможе взяти участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо.

До завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною.

В ІТА повідомили, що аналіз зразків, які відібрали в українки, показав наявність в її організмі еритропоетину. Ця речовина нібито покращує доправлення кисню до м’язів, тому інколи використовується як стимулятор у спорті.

Зразок відібрала організація World Triathlon під час змагального антидопінгового контролю 5 червня 2021 року в рамках кубка Європи з триатлону 2021 року у Дніпрі, який проводили в Україні.

Українка повинна була брати участь в жіночому індивідуальному заліку Олімпійських ігор 2020 року в Токіо 27 липня 2021 року.

Вона має право вимагати проведення аналізу проби B і оскаржити рішення про тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді - антидопінговому відділі.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаспортЯпонія


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