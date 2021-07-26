Украинку отстранили от соревнований из-за допинга: она не сможет посоревноваться в Токио
Всемирное агентство по тестированию временно отстранило от участия в соревнованиях украинскую триатлонистку Юлию Елистратову, поэтому она не сможет соревноваться на Олимпиаде в Токио.
Источник: Национальный олимпийский комитет, ІТА
Детали: Из-за решения Всемирного агентства по тестированию (ІТА) Елистратова не сможет принять участие в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио.
До завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной.
В ІТА сообщили, что анализ образцов, которые отобрали у украинки, показал наличие в ее организме эритропоэтина. Это вещество якобы улучшает доставку кислорода к мышцам, поэтому иногда используется как стимулятор в спорте.
Образец отобрала организация World Triathlon во время соревновательного допинг контроля 5 июня 2021 года в рамках Кубка Европы по триатлону 2021 года в Днепре, который проводили в Украине.
Украинка должна была участвовать в женском индивидуальном зачете Олимпийских игр 2020 года в Токио 27 июля 2021 года.
Она имеет право требовать проведения анализа пробы B и обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде - антидопинговом отделе.