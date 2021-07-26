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Украинку отстранили от соревнований из-за допинга: она не сможет посоревноваться в Токио

Понедельник, 26 июля 2021, 19:03
Украинку отстранили от соревнований из-за допинга: она не сможет посоревноваться в Токио

Всемирное агентство по тестированию временно отстранило от участия в соревнованиях украинскую триатлонистку Юлию Елистратову, поэтому она не сможет соревноваться на Олимпиаде в Токио.

Источник: Национальный олимпийский комитет, ІТА

Детали: Из-за решения Всемирного агентства по тестированию (ІТА) Елистратова не сможет принять участие в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио.

До завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной.

В ІТА сообщили, что анализ образцов, которые отобрали у украинки, показал наличие в ее организме эритропоэтина. Это вещество якобы улучшает доставку кислорода к мышцам, поэтому иногда используется как стимулятор в спорте.

Образец отобрала организация World Triathlon во время соревновательного допинг контроля 5 июня 2021 года в рамках Кубка Европы по триатлону 2021 года в Днепре, который проводили в Украине.

Украинка должна была участвовать в женском индивидуальном зачете Олимпийских игр 2020 года в Токио 27 июля 2021 года.

Она имеет право требовать проведения анализа пробы B и обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде - антидопинговом отделе.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаспортЯпония
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