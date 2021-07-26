Затримані у Литві нелегальні мігранти влаштували бунт

У Литві затримані на кордоні з Білоруссю нелегальні мігранти влаштували бунт, вимагаючи відпустити їх.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Зранку 26 липня почали бунтувати мігранти, розмішені в приміщенні колишньої школи у Веребеяй.

Конфлікт виник після того, як іракці заборонили іншим мігрантам брати доставлену їжу.

"Все почалося вранці, коли не дозволили роздавати мігрантам привезену їжу. Їжу не дозволили брати навіть дітям і підліткам, а також жінкам. Зараз привезли обід, і його не дають роздавати", - сказав заступник директора адміністрації Алітуського муніципалітету Віргіліюс Пранскявічюс.

За словами мера Алітуського району Альгірдаса Врубляускаса, невдоволення серед мігрантів почало проявлятися ще в минулу п'ятницю - після того як в Веребеяй приїхали журналісти одного комерційного телеканалу.

"Побачивши відеокамери, вони швидко згадали про свої права, стали кричати freedom і висувати вимоги. Одна з них - надіслати лікаря який оглянув би всіх охочих, - ми виконали цю вимогу. Але інші вимоги, на зразок повернення телефонів - не в нашій компетенції", - сказав Врубляускас.

За словами Пранскявічюса, у вихідні мігранти трохи заспокоїлися, оскільки їм обіцяли, що їх вимоги розглянуть відповідальні особи.

"Але з сьогоднішнього ранку й мови немає про переговори. Вони викинули їжу. Самі іракці їсти відмовляються, вони заборонили і іншим брати їжу. Єдина вимога - випустити їх з території", - сказав він.

Литва в останні місяці стикається з помітним зростанням нелегальної міграції. Через Білорусь в країну вже спробувало проникнути понад 2,7 тис. нелегальних мігрантів.

Через наплив нелегальних мігрантів Литва оголосила екстремальну ситуацію. Влада країни вважає, що збільшений потік міграції - це організована акція мінського режиму проти Литви.