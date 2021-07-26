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Задержанные в Литве нелегальные мигранты устроили бунт

Понедельник, 26 июля 2021, 20:44
Задержанные в Литве нелегальные мигранты устроили бунт

В Литве задержанные на границе с Беларусью нелегальные мигранты устроили бунт, требуя отпустить их.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Утром 26 июля начали бунтовать мигранты, размещенные в здании бывшей школы в Веребеяй.

Конфликт возник после того, как иракцы запретили другим мигрантам брать доставленную пищу.

"Все началось утром, когда не позволили раздавать мигрантам привезенную еду. Еду не позволили брать даже детям и подросткам, а также женщинам. Сейчас привезли обед, и его не дают раздавать", - сказал заместитель директора администрации Алитусского муниципалитета Виргилиюс Пранскявичюс.

По словам мэра Алитусского района Альгирдаса Врубляускаса, недовольство среди мигрантов начало проявляться еще в минувшую пятницу - после того как в Веребеяй приехали журналисты одного коммерческого телеканала.

"Увидев видеокамеры, они быстро вспомнили о своих правах, стали кричать freedom и выдвигать требования. Одна из них - прислать врача который осмотрел бы всех желающих, - мы выполнили это требование. Но другие требования, вроде возвращения телефонов - не в нашей компетенции" - сказал Врубляускас.

По словам Пранскявичюса, в выходные мигранты немного успокоились, поскольку им обещали, что их требования рассмотрят ответственные лица.

"Но с сегодняшнего утра и речи нет о переговорах. Они выбросили пищу. Сами иракцы есть отказываются, они запретили и другим брать пищу. Единственное требование - выпустить их с территории", - сказал он.

Литва в последние месяцы сталкивается с заметным ростом нелегальной миграции. Через Беларусь в страну уже попыталось проникнуть более 2,7 тыс. Нелегальных мигрантов.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию. Власти страны считают, что увеличенный поток миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.

Темы: ЛитваБеларусьмиграция
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