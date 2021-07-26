В останні дні місяця повернуться дощі та грози

Короткочасні дощі та грози у вівторок очікуються лише у західних і Житомирській областях, температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У західних, вдень і в Житомирській областях мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний з переходом на заході країни на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°, у південній частині до 35°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 19-24.

У Києві та області у вівторок опади не прогнозуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 18-20°; вдень 30-32°, на Київщині вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Згідно з прогнозом синоптиків, в Україні 28-29 липня очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 28 липня у східних та більшості південних, 29 липня вдень у західних областях переважно без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 15-20°, на півдні країни 18-23°; вдень 30-35°, у західних та північних областях 26-31°.

У столичному регіоні прогнозуються короткочасні дощі (вдень 28 липня та вночі 29 липня місцями), грози, вдень в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.

В Україні 30 липня, крім більшості західних та північних областей місцями, 31 липня в західних, місцями північних та центральних областях короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 15-21°, на узбережжі морів до 23°; вдень 27-33°, на півдні, 31 липня і на сході країни 30-36°.

На Київщині вночі 30 липня місцями невеликий дощ, вдень 31 липня місцями помірний короткочасний дощ, гроза; в решту часу без опадів. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, на півдні та південному сході країни ймовірні окремі грозові дощі; на решті території в більшу частину періоду короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 15-21°, на узбережжі морів до 23°; вдень 1 серпня в західних та північних областях 24-30°, на решті території 31-36°, 2-5 серпня 26-32° (4-5 серпня на півдні та південному сході до 34°), у північних областях 20-25°.