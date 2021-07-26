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В последние дни месяца вернутся дожди и грозы

Понедельник, 26 июля 2021, 21:39
В последние дни месяца вернутся дожди и грозы

Кратковременные дожди и грозы во вторник ожидаются лишь в западных и Житомирской областях, температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°; днем 28-33°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В западных, днем ​​и в Житомирской областях переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западе страны на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°, днем ​​28-33°, в южной части до 35°, в Карпатах ночью 6-11°, днем ​​19-24°.

В Киеве и области во вторник осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 18-20°, днем 30-32°, на Киевщине ночью 15-20°, днем ​​28-33°.

Согласно прогнозу синоптиков, в Украине 28-29 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 28 июня в восточных и большинстве южных, 29 июля днем ​​в западных областях преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, на юге страны 18-23°; днем 30-35°, в западных и северных областях 26-31°.

В столичном регионе прогнозируются кратковременные дожди (днем 28 июля и ночью 29 июля местами), грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем ​​26-31°.

В Украине 30 июля, кроме большинства западных и северных областей местами, 31 июля в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 15-21°, на побережье морей до 23°; днем 27-33°, на юге, 31 июля и на востоке страны 30-36°.

На Киевщине ночью 30 июля местами небольшой дождь, днем ​​31 июля местами умеренный кратковременный дождь, гроза; в остальное время без осадков. Температура ночью 15-20°, днем ​​27-32°.

Согласно ориентировочному прогнозу на 6-10 сутки, на юге и юго-востоке страны вероятны отдельные грозовые дожди; на остальной территории в большую часть периода кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 15-21°, на побережье морей до 23°; днем 1 августа в западных и северных областях 24-30°, на остальной территории 31-36°, 2-5 августа 26-32° (4-5 августа на юге и юго-востоке до 34°), в северных областях 20-25°.

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Темы: погода
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