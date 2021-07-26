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У Словаччині погодили внесення змін до закону, що надають привілеї вакцинованим

Понеділок, 26 липня 2021, 22:50
У Словаччині погодили внесення змін до закону, що надають привілеї вакцинованим

Національна рада Словаччини схвалив поправку, що дозволяє вакцинованим громадянам уникати обмежень в разі погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Попри пропозиції експертів, коаліція пом'якшила первинні вимоги, надавши також свободу нещепленим. Друга за величиною урядова партія, права популістська "Ми - родина", наполягала на більшій кількості винятків на тлі протестів проти вакцинації, що проходили в п'ятницю і суботу перед будівлею уряду.

Затверджена поправка міністра охорони здоров'я Володимира Ленгварського дає державі можливість віддавати перевагу вакцинованим. Сама поправка не вводить яких-небудь точних правил, вона тільки дає голові Управління громадської охорони здоров'я право обмежувати вхід в ресторани, театри чи перукарні для осіб, які не мають свідоцтва про вакцинацію.

Якщо ситуація погіршиться, нещепленим потрібна буде довідка про одужання від COVID-19 або негативний тест. Результати тестів на антигени, які будуть потрібні для нещеплених на роботі або в школі, повинні бути безкоштовними і дійсні протягом 48 годин.

Партія "Ми - родина" відмовлялася підтримати первинну поправку, поки не було погоджено кілька винятків. До них відносяться вибір кількох місць, де нещепленим не буде потрібен негативний тест, оскільки початкова пропозиція міністерства вимагала, щоб нещеплені громадяни надавали негативний тест у всіх громадських місцях. До таких винятків тепер належать продуктові магазини, аптеки та салони оптики.

Опозиція, яка підтримує вимоги протестуючих, вже заявила, що буде оскаржувати поправку в Конституційному суді. За допомогою нової поправки міністр охорони здоров'я має намір мотивувати людей до вакцинації.

У Словаччині тільки 40% населення отримали хоча б одну дозу, а 35,3% отримали обидві дози.

"Українська правда" у Threads

Теми: Словаччинавакцинаціякоронавірус
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