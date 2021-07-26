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В Словакии согласовали внесение изменений в закон, дающих привилегии вакцинированным

Понедельник, 26 июля 2021, 22:50
В Словакии согласовали внесение изменений в закон, дающих привилегии вакцинированным

Национальный совет Словакии одобрил поправку, позволяющую вакцинированным гражданам избегать ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Несмотря на предложения экспертов, коалиция смягчила первоначальные требования, предоставив также свободу непривитым. Вторая по величине правительственная партия, правая популистская "Мы – семья", настаивала на большем количестве исключений на фоне протестов против вакцинации, проходивших в пятницу и субботу перед зданием правительства.

Утвержденная поправка министра здравоохранения Владимира Ленгварского дает государству возможность отдавать предпочтение вакцинированным. Сама поправка не вводит каких-либо точных правил, она только дает главе Управления общественного здравоохранения право ограничивать вход в рестораны, театры или парикмахерские для лиц, не имеющих свидетельства о вакцинации.

Если ситуация ухудшится, непривитым потребуется справка о выздоровлении от COVID-19 или отрицательный тест. Результаты тестов на антигены, которые потребуются для непривитых на работе или в школе, должны быть бесплатными и действительны в течение 48 часов.

Партия "Мы – семья" отказывалась поддержать первоначальную поправку, пока не было согласовано несколько исключений. К ним относятся выбор нескольких мест, где непривитым не потребуется отрицательный тест, поскольку первоначальное предложение министерства требовало, чтобы непривитые граждане предоставляли отрицательный тест во всех общественных местах. К таким исключениям теперь относятся продуктовые магазины, аптеки и салоны оптики.

Оппозиция, также поддерживающая требования протестующих, уже заявила, что будет оспаривать поправку в Конституционном суде. Посредством новой поправки министр здравоохранения намерен мотивировать людей к вакцинации.

В Словакии только 40% населения получили хотя бы одну дозу, а 35,3% получили обе дозы.

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Темы: Словакиявакцинациякоронавирус
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