Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Словакии согласовали внесение изменений в закон, дающих привилегии вакцинированным

Понедельник, 26 июля 2021, 22:50

Национальный совет Словакии одобрил поправку, позволяющую вакцинированным гражданам избегать ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Несмотря на предложения экспертов, коалиция смягчила первоначальные требования, предоставив также свободу непривитым. Вторая по величине правительственная партия, правая популистская "Мы – семья", настаивала на большем количестве исключений на фоне протестов против вакцинации, проходивших в пятницу и субботу перед зданием правительства.

Утвержденная поправка министра здравоохранения Владимира Ленгварского дает государству возможность отдавать предпочтение вакцинированным. Сама поправка не вводит каких-либо точных правил, она только дает главе Управления общественного здравоохранения право ограничивать вход в рестораны, театры или парикмахерские для лиц, не имеющих свидетельства о вакцинации.

Если ситуация ухудшится, непривитым потребуется справка о выздоровлении от COVID-19 или отрицательный тест. Результаты тестов на антигены, которые потребуются для непривитых на работе или в школе, должны быть бесплатными и действительны в течение 48 часов.

Партия "Мы – семья" отказывалась поддержать первоначальную поправку, пока не было согласовано несколько исключений. К ним относятся выбор нескольких мест, где непривитым не потребуется отрицательный тест, поскольку первоначальное предложение министерства требовало, чтобы непривитые граждане предоставляли отрицательный тест во всех общественных местах. К таким исключениям теперь относятся продуктовые магазины, аптеки и салоны оптики.

Оппозиция, также поддерживающая требования протестующих, уже заявила, что будет оспаривать поправку в Конституционном суде. Посредством новой поправки министр здравоохранения намерен мотивировать людей к вакцинации.

В Словакии только 40% населения получили хотя бы одну дозу, а 35,3% получили обе дозы.

Темы: Словакиявакцинациякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Ребенок под ключ" за $60 тысяч: СБУ разоблачила схему продажи детей за границу

США на саммите "Крымской платформы" будет представлять министр транспорта

Украинские стрелки Костевич и Омельчук завоевали "бронзу" на Олимпиаде в Токио

В России произошел взрыв на магистральном газопроводе "Газпрома"

Байден заявил о завершении военной миссии США в Ираке

Новости 26 июля: арест Семенченко, "Антонов-Канада"

Все новости...
Словакия
В Словакии противники вакцинации пытались прорваться в парламент
В Словакии блокировали границы из-за несогласия с ковиднимы требованиями
Словакия открылась для вакцинированных украинцев
Последние новости
12:29
Нефть дорожает на фоне ограниченного предложения
12:08
Исландия начала требовать на границе отрицательный тест у вакцинированных
12:06
ЕС отчитался о новом важном достижении в кампании вакцинации
12:02
Пограничники обнаружили криминальных авторитетов в подсолнухах на границе с РФ
11:57
Попытки Путина выставить украинцев "русскими" обречены – замглавы МИД Польши
11:56
Азербайджанская SOСAR AQS заинтересована инвестировать в украинские недра
11:49
Украину накроют дожди и грозы
11:48
Крупнейший производитель предметов роскоши LVMH отчитался о росте прибыли
11:44
фото, видеоСвитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Токио
11:39
Денисова требует от Москальковой узнать, где держат политзаключенного Приходько
Все новости...