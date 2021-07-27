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У Києві обмежать рух транспортну через хресну ходу

Вівторок, 27 липня 2021, 03:28
У Києві обмежать рух транспортну через хресну ходу

З нагоди відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі в Києві посилять стеження за правопорядком і обмежать рух транспортну на окремих вулицях.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "27 липня, згідно з поданими заявками, відбудеться хресна хода, присвячена 1033-ій річниці Хрещення Київської Русі.

У зв’язку з цим, правоохоронці заступлять на посилене чергування вулиць столиці.

Також з метою попередження правопорушень у місцях масового скупчення громадян за порядком стежитимуть працівники поліції діалогу, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та інших профільних служб.

Окрім того, патрульна поліція попереджає про обмеження руху транспорту у центрі Києва у зв’язку із проведенням заходів".

Деталі: Зокрема, з 6:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
  • на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
  • на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
  • на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
  • на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);
  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
  • на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

З 14:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
  • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
  • на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
  • на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
  • на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

"Київські правоохоронці звертаються до водіїв із проханням бути уважними та планувати свій маршрут руху з врахуванням вищезазначеної інформації", - зазначають у повідомленні.

Українська правда

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Теми: Київдороги
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