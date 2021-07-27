В Киеве ограничат движение транспорта из-за крестного хода

По случаю 1033-й годовщины Крещения Киевской Руси в Киеве усилят наблюдение за правопорядком и ограничат движение транспорта на отдельных улицах.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "27 июля, согласно поданным заявкам, состоится крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси.

В связи с этим, правоохранители заступят на усиленное дежурство улиц столицы.

Также в целях предупреждения правонарушений в местах массового скопления граждан за порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб.

Кроме того, патрульная полиция предупреждает об ограничении движения транспорта в центре Киева в связи с проведением мероприятий".

Детали: В частности, с 6:00 будет перекрыто движение:

на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)

на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская во Владимирский проезда)

на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)

на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы)

на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной)

на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)

на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

"Киевские правоохранители обращаются к водителям с просьбой быть внимательными и планировать свой маршрут движения с учетом вышеупомянутой информации", - отмечается в сообщении.