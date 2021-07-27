В Киеве ограничат движение транспорта из-за крестного хода
По случаю 1033-й годовщины Крещения Киевской Руси в Киеве усилят наблюдение за правопорядком и ограничат движение транспорта на отдельных улицах.
Источник: Национальная полиция
Дословно: "27 июля, согласно поданным заявкам, состоится крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси.
В связи с этим, правоохранители заступят на усиленное дежурство улиц столицы.
Также в целях предупреждения правонарушений в местах массового скопления граждан за порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб.
Кроме того, патрульная полиция предупреждает об ограничении движения транспорта в центре Киева в связи с проведением мероприятий".
Детали: В частности, с 6:00 будет перекрыто движение:
- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)
- на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская во Владимирский проезда)
- на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)
- на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).
С 14:00 будет перекрыто движение:
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)
- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы)
- на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной)
- на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)
- на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
"Киевские правоохранители обращаются к водителям с просьбой быть внимательными и планировать свой маршрут движения с учетом вышеупомянутой информации", - отмечается в сообщении.