У Росії стався вибух на магістральному газопроводі "Газпрому"

У Пермському краї Російської Федерації стався вибух на магістральному газопроводі "Уренгой – Центр 2" російського газового монополіста "Газпром".

Джерело: РБК із посиланням на місцеву владу і МНС, Радіо Свобода

Дослівно: "Так, дійсно стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой – Центр-2, орієнтовно в кілометрі від села Заборьє Кішертського округу… Діаметр газової труби – 1400 мм, тиск – 7,5 МПа".

Деталі: За офіційними даними, постраждалих немає, найближчі будинки не пошкоджені.

На місці працювали аварійні служби і співробітники поліції, окремі підрозділи були скеровані на захист прилеглих населених пунктів і лісових насаджень.

За даними крайового МНС, інформація про розгерметизацію магістрального газопроводу біля річки Силва Кішертського муніципального округу надійшла о 18:45 (мск).

Для робіт з гасіння було залучено вісім одиниць техніки і 21 людина.

У компанії "Газпром трансгаз Чайковський", яка відповідає за цю частину газопроводу, заявили, що газ далі подають споживачам паралельними газопроводами в повному обсязі.

Це вже третій за останні місяці прорив магістральних газопроводів "Газпрому", що ведуть із родовищ в Уренгої.