В России произошел взрыв на магистральном газопроводе "Газпрома"

В Пермском крае Российской Федерации произошел взрыв на магистральном газопроводе "Уренгой - Центр 2" российского газового монополиста "Газпром".

Источник: РБК со ссылкой на местные власти и МЧС, Радио Свобода

Дословно: " Да, действительно произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой — Центр-2, ориентировочно в километре от деревни Заборье Кишертского округа… Диаметр газовой трубы — 1400 мм, давление — 7,5 Мпа".

Детали: По официальным данным, пострадавших нет, ближайшие дома не повреждены.

На месте работали аварийные службы и сотрудники полиции, отдельные подразделения были направлены на защиту близлежащих населенных пунктов и лесных насаждений.

По данным краевого МЧС, информация о разгерметизации магистрального газопровода у реки Сылва Кишертського муниципального округа поступила в 18:45 (мск).

Для работ по тушению были привлечены восемь единиц техники и 21 человек.

В компании "Газпром трансгаз Чайковский", которая отвечает за эту часть газопровода, заявили, что газ дальше подают потребителям параллельными газопроводами в полном объеме.

Это уже третий за последние месяцы прорыв магистральных газопроводов "Газпрома", ведущих из месторождений в Уренгое.