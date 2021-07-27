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США не радять подорожувати до Іспанії, Португалії та Кіпру через COVID

Вівторок, 27 липня 2021, 05:50

У понеділок Центри Штатів із контролю та профілактики захворювань (CDC) і Державний департамент застерегли від поїздок до Іспанії, Португалії, Кіпру та Киргизстану через збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19 у цих країнах.

Джерело: Reuters із посиланням на CDC і Держдеп

Деталі: CDC посилив застереження щодо подорожей до рівня "четвертий: дуже високий" для тих країн, де зростає рівень захворюваності коронавірусом. Держдеп видав припис "не подорожувати" до цих країн.

До списку потрапили Іспанія, Португалія, Кіпр і Киргизстан.

Видання нагадує, що у червні Іспанія відкрила свої кордони для туристів зі США, і з того часу стала популярним туристичним місцем для американців.

Також жителям США не радять їхати на Кубу, а Вірменія має застереження рівня "3: перегляньте подорож", це означає, що нещепленим мандрівникам варто уникати необов’язкових поїздок до цієї країни.

У списку 3-го рівня застереження опинився й Ізраїль, тоді як у червні він мав статус "рівня 1: низький", який дозволяє вільно подорожувати.

У червні CDC пом'якшив рекомендації щодо подорожей для понад 110 країн та територій, переглянувши свою методологію оцінки ризиків COVID-19.

Але по мірі зростання випадків, CDC дає нові попередження, і минулого тижня не рекомендував подорожувати до Великобританії.

Теми: СШАкоронавірус


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