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США не советуют путешествовать в Испанию, Португалию и на Кипр из-за коронавируса

Вторник, 27 июля 2021, 05:50

В понедельник Центры Штатов по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Государственный департамент предостерегли от поездок в Испанию, Португалию, Кыргызстан и на Кипр из-за увеличения количества случаев заболевания COVID-19 в этих странах.

Источник: Reuters со ссылкой на CDC и Госдеп

Детали: CDC усилил предостережения относительно путешествий до уровня "четвертый: очень высокий" для тех стран, где растет уровень заболеваемости коронавируса. Госдеп выдал предписание "не путешествовать в эти страны".

В список попали Испания, Португалия, Кипр и Кыргызстан.

Издание напоминает, что в июне Испания открыла свои границы для туристов из США, и с тех пор стала популярным туристическим местом для американцев.

Также жителям США не советуют ехать на Кубу, а Армения имеет предостережение уровня "3: посмотрите путешествие", это означает, что непривитым путешественникам следует избегать необязательных поездок в эту страну.

В списке 3-го уровня предостережения оказался и Израиль, тогда как в июне он имел статус "уровня 1: низкий", который позволяет свободно путешествовать.

В июне CDC смягчил рекомендации по путешествиям для более 110 стран и территорий, пересмотрев свою методологию оценки рисков COVID-19.

Но по мере роста случаев, CDC дает новые предупреждения, и на прошлой неделе не рекомендовал путешествовать в Великобританию.

Темы: СШАкоронавирус
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