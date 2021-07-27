Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США не советуют путешествовать в Испанию, Португалию и на Кипр из-за коронавируса

Вторник, 27 июля 2021, 05:50
США не советуют путешествовать в Испанию, Португалию и на Кипр из-за коронавируса

В понедельник Центры Штатов по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Государственный департамент предостерегли от поездок в Испанию, Португалию, Кыргызстан и на Кипр из-за увеличения количества случаев заболевания COVID-19 в этих странах.

Источник: Reuters со ссылкой на CDC и Госдеп

Детали: CDC усилил предостережения относительно путешествий до уровня "четвертый: очень высокий" для тех стран, где растет уровень заболеваемости коронавируса. Госдеп выдал предписание "не путешествовать в эти страны".

В список попали Испания, Португалия, Кипр и Кыргызстан.

Издание напоминает, что в июне Испания открыла свои границы для туристов из США, и с тех пор стала популярным туристическим местом для американцев.

Также жителям США не советуют ехать на Кубу, а Армения имеет предостережение уровня "3: посмотрите путешествие", это означает, что непривитым путешественникам следует избегать необязательных поездок в эту страну.

В списке 3-го уровня предостережения оказался и Израиль, тогда как в июне он имел статус "уровня 1: низкий", который позволяет свободно путешествовать.

В июне CDC смягчил рекомендации по путешествиям для более 110 стран и территорий, пересмотрев свою методологию оценки рисков COVID-19.

Но по мере роста случаев, CDC дает новые предупреждения, и на прошлой неделе не рекомендовал путешествовать в Великобританию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: