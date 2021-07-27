За рік "тиші" на Донбасі загинули вдвічі менше бійців, ніж за рік до того

На сході України за рік режиму припинення вогню, з 27 липня 2020 року, загинули 45 українських військовослужбовців та 163 зазнали поранень.

Джерело: українська делегація у Тристоронній контактній групі

Дослівно делегація: "Незважаючи на численні порушення з російського боку, результати дії режиму припинення вогню очевидні: в два рази менше смертей українських військовослужбовців, втричі менше поранених, майже втричі менше обстрілів, у порівнянні з періодом з липня 2019 до липня 2020 років.

З 27 липня 2019 року до 27 липня 2020 року збройні формування Російської Федерації 4257 разів здійснювали обстріли, 88 українських військовослужбовців загинуло, 494 – отримали поранення.

За час дії режиму припинення вогню з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинуло 45 та 163 військовослужбовця отримали поранення (дані Штабу ООС, уточнюються)".

Деталі: У ТКГ зазначають, що "дотримуватися режиму припинення вогню в ході збройного конфлікту – найбільш складний різновид військових дій", але ЗСУ роблять це, щоб працювала дипломатія. .

На саміті "Кримської платформи" очікуються посадові особи більше ніж з 35 країн світу – і це теж свідчить про репутацію України як відповідальної держави, додають у делегації.