За год "тишины" на Донбассе погибли в два раза меньше бойцов, чем годом ранее

На востоке Украины за год режима прекращения огня, с 27 июля 2020 года, погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения.

Источник: украинская делегация в Трехсторонний контактной группе

Дословно делегация: "Несмотря на многочисленные нарушения с российской стороны, результаты действия режима прекращения огня очевидны: в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019 года по июль 2020 года.

С 27 июля 2019 года по 27 июля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации 4 257 раз осуществляли обстрелы, 88 украинских военнослужащих погибли, 494 – получили ранения.

За время действия режима прекращения огня с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021 года зафиксировано 1 995 обстрелов, погибло 45 и 163 военнослужащего получили ранения (данные Штаба ООС, уточняются)".

Детали: В ТКГ отмечают, что "соблюдать режим прекращения огня в ходе вооруженного конфликта – самій сложный вид военных действий", но ВСУ делают это, чтобы работала дипломатия. .

На саммите "Крымской платформы" ожидаются должностные лица более чем из 35 стран мира – и это тоже свидетельствует о репутации Украины как ответственного государства, добавляют в делегации.