Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Румунія послаблює карантин: з ковід-сертифікатом дозволяють багатотисячні фестивалі

Вівторок, 27 липня 2021, 10:28

Румунія з 1 серпня послаблює карантинні обмеження, зокрема, з вимогою ковід-сертифікату в учасників буде можливо проводити багатотисячні фестивалі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

У районах, де показники зараження залишаються незначними, клуби і бари можуть працювати фактично без обмежень.

З документом, що посвідчує вакцинацію, свіжий негативний тест або одужання після перенесеної хвороби, можливо проводити фестивалі просто неба за участі до 75 тисяч осіб. 

Заходи на зразок весіль з такою ж вимогою дозволені за участі до 400 осіб. 

Водночас, там, де показники захворюваності первищують 2 на 1000 жителів, ліміт для заходів просто неба - 2500 осіб, також з вимогою ковід-сертифікату. Крім того, вимагається носити маски.

Для весіль та інших родинних подій у таких зонах встановлюється обмеження 150 осіб для зібрань простто неба і 100 - у приміщеннях, а з ковід-сертифікатом - до 300 осіб.

При цьому, по всій країні незалежно від показників захворюваності будуть дозволені заходи за участі понад 2500 осіб, якщо у кожного з гостей є щеплення від коронавірусу і від останньої дози минуло більше 10 днів.

Теми: Румунія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Держдепі виявили зображення свастики

відеоПутін має ядерну зброю, нафту й більше нічого – Байден

Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року

Новини 27 липня: новий головнокомандувач, українці про "один народ"

В ОГП заявили, що зараз не можуть звільнити Мамедова за власним бажанням

З нардепа Брагара зняли звинувачення в наркотиках: патрульних покарали

Усі новини...
Румунія
Румунське судно переплутало гирла і порушило кордон України
Молдова тимчасово перекриє трасу, що з'єднує Румунію та Україну
Україна отримала партію вакцин AstraZeneca від Румунії
Останні новини
04:52
Місія ОБСЄ зафіксувала за добу майже 400 порушень "тиші" на Донеччині
04:15
Військові США нанесли більше десятка авіаударів по "Талібану"
03:24
Байден заявив про загрозу "справжньої війни" через кібератаки
02:32
"Найімовірніше, йдеться про умисний підпал" – директор Хортиці про пожежу в заповіднику
01:58
У Києві помер перший пацієнт зі штамом Дельта
01:17
У Держдепі виявили зображення свастики
00:38
Чотирьох жителів Мінська заарештували за білі аркуші паперу на вікнах
00:09
відеоПутін має ядерну зброю, нафту й більше нічого – Байден
23:48
інфографікаУ США рекомендують через "Дельту" носити маски навіть вакцинованим
22:50
У Британії найбільше щоденних випадків смерті від COVID-19 з березня
Усі новини...