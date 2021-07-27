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Румыния ослабляет карантин: с ковид-сертификатом разрешают многотысячные фестивали

Вторник, 27 июля 2021, 10:28
Румыния ослабляет карантин: с ковид-сертификатом разрешают многотысячные фестивали

Румыния с 1 августа ослабляет карантин, в частности, с требованием ковид-сертификата у участников будет возможно проводить многотысячные фестивали.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

В районах, где показатели заражения остаются незначительными, клубы и бары могут работать практически без ограничений.

С документом, удостоверяющим вакцинацию, свежий отрицательный тест или выздоровление после перенесенной болезни, возможно проводить фестивали под открытым небом с участием в 75000 человек.

Мероприятия вроде свадеб с таким же требованием разрешены с участием до 400 человек.

В то же время там, где показатели заболеваемости превышают 2 на 1000 жителей, лимит для мероприятий под открытым небом - 2500 человек, также с требованием ковид-сертификата. Кроме того, требуется носить маски.

Для свадеб и других семейных событий в таких зонах устанавливается ограничение 150 человек для собраний под открытым небом и 100 в помещениях, а с ковид-сертификатом - до 300 человек.

При этом по всей стране независимо от показателей заболеваемости будут разрешены мероприятия с участием более 2500 человек, если у каждого из гостей есть прививки от коронавируса и с последней дозы прошло более 10 дней.

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Темы: Румыния
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