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У Польщі помер другий українець, постраждалий в ДТП з п’яною водійкою

Вівторок, 27 липня 2021, 11:04

У Польщі помер другий постраждалий в аварії в суботу вранці за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter та легкового автомобіля Nissan, за кермом якого перебувала п'яна водійка.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць, пише "Європейська правда".

"На жаль, у лікарні помер другий українець, постраждалий у ДТП за участю українського мікроавтобуса в минулу суботу",- повідомив Куць.

Він додав, що про смерть чоловіка вже поінформували родичів. Вирішується питання транспортування тіла додому.

За його словами, троє інших постраждалих громадян України перебувають у лікарнях. Вони мають медичну страховку, необхідну для тривалого лікування.

ДТП сталася приблизно о 7:20 за київським часом 24 липня.

Водій автомобіля Nissan виїхала на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з Volkswagen Transporter. У мікроавтобусі перебували дев’ять осіб, зокрема сім громадян України віком 37-54 роки, які працюють у будівельній фірмі.

У лікарні під час операції помер 37-річний українець.

Згодом з’ясувалося, що 36-річна жінка, яка керувала легковим автомобілем, мала у крові чотири проміле алкоголю. Її затримали. Місцева прокуратура висунула жінці звинувачення у доведенні до катастрофи у наземному русі. Їй загрожує до 12-ти років ув’язнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаДТП
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