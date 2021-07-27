Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Польщі помер другий українець, постраждалий в ДТП з п’яною водійкою

Вівторок, 27 липня 2021, 11:04

У Польщі помер другий постраждалий в аварії в суботу вранці за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter та легкового автомобіля Nissan, за кермом якого перебувала п'яна водійка.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць, пише "Європейська правда".

"На жаль, у лікарні помер другий українець, постраждалий у ДТП за участю українського мікроавтобуса в минулу суботу",- повідомив Куць.

Він додав, що про смерть чоловіка вже поінформували родичів. Вирішується питання транспортування тіла додому.

За його словами, троє інших постраждалих громадян України перебувають у лікарнях. Вони мають медичну страховку, необхідну для тривалого лікування.

ДТП сталася приблизно о 7:20 за київським часом 24 липня.

Водій автомобіля Nissan виїхала на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з Volkswagen Transporter. У мікроавтобусі перебували дев’ять осіб, зокрема сім громадян України віком 37-54 роки, які працюють у будівельній фірмі.

У лікарні під час операції помер 37-річний українець.

Згодом з’ясувалося, що 36-річна жінка, яка керувала легковим автомобілем, мала у крові чотири проміле алкоголю. Її затримали. Місцева прокуратура висунула жінці звинувачення у доведенні до катастрофи у наземному русі. Їй загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Теми: ПольщаДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Держдепі виявили зображення свастики

відеоПутін має ядерну зброю, нафту й більше нічого – Байден

Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року

Новини 27 липня: новий головнокомандувач, українці про "один народ"

В ОГП заявили, що зараз не можуть звільнити Мамедова за власним бажанням

З нардепа Брагара зняли звинувачення в наркотиках: патрульних покарали

Усі новини...
Польща
В уряді Польщі не планують вимагати щеплення для доступу у ресторани і подібні заклади - ЗМІ
ДТП у Польщі: один з постраждалих українців помер
У Польщі водійка напідпитку протаранила автобус з українцями, є постраждалі
Останні новини
04:52
Місія ОБСЄ зафіксувала за добу майже 400 порушень "тиші" на Донеччині
04:15
Військові США нанесли більше десятка авіаударів по "Талібану"
03:24
Байден заявив про загрозу "справжньої війни" через кібератаки
02:32
"Найімовірніше, йдеться про умисний підпал" – директор Хортиці про пожежу в заповіднику
01:58
У Києві помер перший пацієнт зі штамом Дельта
01:17
У Держдепі виявили зображення свастики
00:38
Чотирьох жителів Мінська заарештували за білі аркуші паперу на вікнах
00:09
відеоПутін має ядерну зброю, нафту й більше нічого – Байден
23:48
інфографікаУ США рекомендують через "Дельту" носити маски навіть вакцинованим
22:50
У Британії найбільше щоденних випадків смерті від COVID-19 з березня
Усі новини...