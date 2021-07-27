В Польше умер второй украинец, пострадавший в ДТП с пьяным водителем

В Польше скончался второй пострадавший в аварии в субботу утром с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Nissan, за рулем которого находилась пьяная водитель.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць, пишет "Европейская правда".

"К сожалению, в больнице умер второй украинец, пострадавший в ДТП с участием украинского микроавтобуса в минувшую субботу", - сообщил Куць.

Он добавил, что о смерти мужчины уже проинформировали родственников. Решается вопрос транспортировки тела домой.

По его словам, трое других пострадавших граждан Украины находятся в больницах. У них есть медицинская страховка, необходимая для длительного лечения.

ДТП произошло примерно в 7:20 по киевскому времени 24 июля.

Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen Transporter. В микроавтобусе находились девять человек, в том числе семь граждан Украины в возрасте 37-54 года, которые работают в строительной фирме.

В больнице во время операции умер 37-летний украинец.

Впоследствии выяснилось, что 36-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, имела в крови четыре промилле алкоголя. Ее задержали. Местная прокуратура выдвинула женщине обвинения в доведении до катастрофы в наземном движении. Ей грозит до 12 лет заключения.