У центрі Львова вночі згоріло три авто

3 автомобілі згоріли уночі 27 липня у центрі Львова, ще одну машину вогонь пошкодив.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "27 липня о 05:05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу двох автомобілів в м. Львові на вул. Пекарська. Пожежа виникла на відкритій території. На момент прибуття вогнеборців 3 автомобілі були повністю охоплені вогнем, також вогонь ще перекинувся на поруч припаркований автомобіль УАЗ".

Деталі: Існувала загроза перекидання вогню на будівлю.

О 05:36 пожежу ліквідували. Три автомобілі згоріли повністю: УАЗ 3962, "Chevrolet Aveo" та "Ford Tourneo Connect". Також вогонь встиг знищити салон і лакофарбове покриття на площі 5 кв.м в автомобілі УАЗ.

До ліквідації пожежі залучили 3 одиниці спецтехніки та 15 рятувальників.

Постраждалих немає. Причини займання встановлюють правоохоронці.