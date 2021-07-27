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У центрі Львова вночі згоріло три авто

Вівторок, 27 липня 2021, 11:21
У центрі Львова вночі згоріло три авто
Фото ДСНС

3 автомобілі згоріли уночі 27 липня у центрі Львова, ще одну машину вогонь пошкодив.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "27 липня о 05:05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу двох автомобілів в м. Львові на вул. Пекарська. Пожежа виникла на відкритій території. На момент прибуття вогнеборців 3 автомобілі були повністю охоплені вогнем, також вогонь ще перекинувся на поруч припаркований автомобіль УАЗ".

Деталі: Існувала загроза перекидання вогню на будівлю.

О 05:36 пожежу ліквідували. Три автомобілі згоріли повністю: УАЗ 3962, "Chevrolet Aveo" та "Ford Tourneo Connect". Також вогонь встиг знищити салон і лакофарбове покриття на площі 5 кв.м в автомобілі УАЗ.

До ліквідації пожежі залучили 3 одиниці спецтехніки та 15 рятувальників.

Постраждалих немає. Причини займання встановлюють правоохоронці.

Українська правда

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Теми: Львівпожежаавто
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